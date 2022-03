RUZZO / PARTITA LA CAMPAGNA PER LA SOSTITUZIONE DI 16MILA CONTATORI

È partita nei giorni scorsi la campagna per la sostituzione di circa 16mila contatori in sei comuni della provincia di Teramo. I nuovi dispositivi, digitali e altamente tecnologici, renderanno più semplice e precisa la lettura dei consumi.

Nel 2022 la sostituzione dei contatori interesserà i comuni di Nereto, Corropoli, Notaresco, Castellato, Morro D’Oro, Sant’Egidio per poi proseguire con tutti gli altri comuni serviti dalla Ruzzo Reti. L’investimento iniziale, che ammonta a circa tre milioni di euro, comprende il costo delle apparecchiature e dell’installazione.

“Come avevamo anticipato già qualche mese fa, i lavori per la sostituzione dei vecchi contatori dell’acqua sono partiti dal comune di Nereto. Alla base di questa trasformazione digitale c'è una scelta tutt’altro che casuale: i sei comuni sono stati inseriti nel progetto pilota della Ruzzo Reti sulla base di determinate caratteristiche (come, ad esempio, la presenza omogenea sul territorio di utenze domestiche, commerciali e industriali)”, ha spiegato la Presidente Alessia Cognitti. “La sostituzione dei contatori è un progetto importante e ambizioso che consentirà alla Ruzzo Reti di attuare l’operazione equità che il CdA che ho l’onore di guidare porta avanti sin dall’insediamento. I nuovi contatori digitali andranno già da subito a ridurre le disuguaglianze sul nostro territorio: non ci saranno cittadini che pagheranno di più e altri di meno. Ognuno pagherà in base ai reali consumi che saranno registrati in modo preciso e puntuale dai nuovi dispositivi elettronici”.

Ricordiamo che la sostituzione del contatore è completamente gratuita e si svolgerà secondo le indicazioni riportate nelle comunicazioni fatte pervenire in anticipo ai cittadini interessati.