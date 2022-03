FORMULA 1 / C'E' UN PO' DI TERAMO NELLA VELOCITA' DELLA FERRARI, E' UN TERAMANO IL "LAMINATORE" DEL CARBONIO

C’è un po’ di Teramo al box della Ferrari in F1. Se le “rosse” di Maranello volano sui circuiti di tutto il Mondo, con la fantastica doppietta nel primo Gran Premio della stagione, si deve anche a Roberto Seca, di Colledoro di Castelli, che lavora come laminatore nel reparto compositi per la scuderia sportiva. In pratica, Roberto Seca, che è fratello di Rinaldo, primo cittadino del borgo della ceramica, lavora alla “costruzione” delle parti della monoposto con fibre di carbonio unite ad una matrice che ha la funzione di tenere in “posa” le fibre, affinché mantengano il corretto orientamento nell'assorbire gli sforzi, proteggere le fibre e mantenere la forma anche se sollecitate dall’altissima velocità. Si tratta di un lavoro di grande professionalità, effettuato da una persona che deve avere profonde conoscenze della tecnologia di produzione, che condivide molto del lavoro di “Montatore di Strutture Aeronautiche”, a dimostrare l’altissimo livello di qualità e competenza raggiunte da Roberto Seca.