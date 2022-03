I RAGAZZI DELL’ALESSANDRINI RACCOLGONO AIUTI PER L’UCRAINA

Sabato 19 marzo 2022i volontari della Protezione Civile di Isola del Gran Sasso d’Italiasi sono recati presso l’I.I.S. “Alessandrini-Marino” di Teramo al fine di prelevare beni di prima necessità (alimenti, medicinali, vestiti, coperte,scarpe) raccolti in Istituto.

La raccolta dei suddetti beni era stata promossa dai rappresentanti degli studenti Alessandro Casasanta, Giada Faragalli, Carlo Fulminis e Deva Mirabella e sostenuta, in qualità di testimonial, da Marco Marcattilii, preparatore atletico della nota squadra di calcio ucrainadelloShakhtar Donetsk, recentemente rientrato in patria dai luoghi della guerra.

I beni sono stati portati nel magazzinodel QuartiereGammarana a Teramo, pressouno dei capannoni dell’ex Villeroy & Boch, in via Potito Randi, attualmente gestito dall’Associazione Kerjgma di Isola del Gran Sasso d’Italia, presieduta daSergio D’Ascenzo, per poi essere trasportatinel deposito in Romania, al confine con Moldavia e Ucraina, e distribuiti alla popolazione ucraina.

Congratulazioni agli studenti, per il grande gesto di solidarietà,sono state espresse dal Dirigente Scolastico Stefania Nardini, dai docenti e da Marco Marcattilii.

Visti i risultati conseguiti e considerato il perdurare del conflitto, che sta creando enormi disagi alla popolazioneucraina,gli studenti stanno valutando la possibilità di organizzare una nuova raccoltadi beni e auspicano che il loro esempio venga seguito anche dagli studenti di tutte le altre scuole.