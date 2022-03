TERAMO SI SPEGNE DOMANI SERA ALLE 20,30

Anche il Comune di Teramo aderisce all’Ora della Terra (EarthHour), l’iniziativa promossa e organizzata dal Wwf in programma per domani, Sabato 26 marzo. La manifestazione, giunta alla sua tredicesima edizione, rappresenta un evento simbolico per sensibilizzare tutti sulla necessità di contrastare i cambiamenti climatici.

Dalle ore 20.30 alle ore 21.30 le luci dei più importanti monumenti, strade, piazze, sedi di governi e parlamenti, uffici, abitazioni private e locali commerciali di tutto il mondo si spegneranno per lanciare un appello globale per la difesa del pianeta.

Il Comune di Teramo aderirà all’iniziativa spegnendo l’illuminazione della Fontana dei due leoni.

“Anche quest’anno il Comune di Teramo torna ad aderire all’evento globale “EarthHour” – sottolinea l’assessore all’ambiente Martina Maranella – come simbolo di forte consapevolezza dell’importanza della lotta ai cambiamenti climatici. Si tratta di un gesto apparentemente semplice ma che esprime la comune volontà di dare sempre maggiore importanza alle politiche ambientali e a tutte le importanti sfide future che dovremo affrontare. E’ un piccolo contributo di un’ora, che custodisce il significato di un futuro migliore per tutte le persone e per il pianeta”.