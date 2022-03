DOMANI A BELLANTE NUOVE SINTESI PRESENTA IL LIBRO “ STATO E SINDACATO. DAL CORPORATIVISMO FASCISTA ALLA COSTITUZIONE ANTIFASCISTA. DIVERGENZE E CONVERGENZE”

L'Ass.ne culturale Nuove Sintesi invita alla presentazione del libro "STATO E SINDACATO. DAL CORPORATIVISMO FASCISTA ALLA COSTITUZIONE ANTIFASCISTA. DIVERGENZE E CONVERGENZE".

Interviene:

Dott. Luigi Copertino (Giornalista, autore del libro).

Domani, SABATO 26 MARZO, ORE 17.00, SALA EX ASILO, PIAZZA ARENGO - BELLANTE paese (TE).

Breve nota introduttiva:

"Questo libro è un contributo all'approfondimento dei rapporti tra corporativismo fascista e costituzione repubblicana che soltanto in anni recenti la storiografia ha iniziato ad indagare. L'opera ripercorre le tracce di una riflessione filosofico-politica che attraversò gli anni ’30, e quelli del secondo dopoguerra, per giungere fino al dibattito, in sede gius-lavorista, sui rapporti tra Stato e Sindacato, in anni a noi più vicini."