CLOCHARD SPARITO DA GIORNI, ESCLUSA L'IPOTESI DELL'OMICIDIO...SI E' SOLO ALLONTANATO

Non c'è ancora alcuna traccia di Cristian Muntianu, il rumeno senzatetto 47enne scomparso ormai da quasi venti giorni dalla zona dove era solito rifugiarsi: un fabbricato in disuso che si trova a ridosso del centro commerciale Il Grillo di Martinsicuro. Una scomparsa che all'inizio aveva portato gli investigatori ad ipotizzare che l'uomo possa essere rimasto vittima di un probabile omicidio ma che nelle ore successive hanno poi escluso questa ipotesi. Per i militari che stanno seguendo le indagini, l'uomo si sarebbe solo allontanato da luogo solito dove di solito stanziava e niente altro. "Occorre essere fiduciosi - hanno evidenziati i carabinieri che conducono le indagini - non è stato ucciso ma forse ha deciso di cambiare luogo".