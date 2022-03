STUDENTESSA TERAMANA ALLE OLIMPIADI DI ASTRONOMIA

Anastasia Testa ,alunna della scuola secondaria Savini è stata ammesso alla finale nazionale per la categoria Junior 1 delle Olimpiadi dell’Astronomia. Disputerà la prestigiosa competizione con altri 26 ragazzi provenienti da tutta Italia a Reggio Calabria dal 3 al 5 maggio.

Il plauso ad Anastasia e ai 58 alunni e alunne che con i loro insegnanti hanno creduto in un progetto di eccellenza e si sono sfidati a partire dal 9 dicembre in una gara d’istituto e successivamente in una gara interregionale alla quale sono state ammesse 5 alunne che per oltre due ore hanno affrontato problemi di astronomia:Leggi di Keplero e gravitazionale universale, magnitudine e strumenti astronomici, coordinate e tempo.

Grande soddisfazione ed ennesimo riconoscimento per l’istituto attento alla promozione di attività didattiche finalizzate alla valorizzazione delle attitudini.