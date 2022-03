COSI' SARA' LA NUOVA SPIAGGIA DI ALBA ADRIATICA

Sono stati consegnati i lavori per la realizzazione della spiaggia di alimentazione di Alba Adriatica. L’intervento prevede la realizzazione di una grande spiaggia a rilascio controllato di oltre 90 mila metri cubi con delle opere di contenimento sepolte e con il completamento dell’opera previsto in 49 giorni secondo il cronoprogramma. Sono a disposizione, inoltre, ulteriori 400.000 euro per l’eventuale prolungamento verso sud dell’intervento. Si tratta – ha detto il sottosegretario D’Annuntiis – di una prima e duratura risposta alle istanze di tutto il territorio in attesa di un intervento più importante da inserire nella programmazione FSC 21/27. Voglio però ricordare come questo Governo regionale dopo aver già investito circa 20 milioni di euro per la difesa della costa abruzzese tra fondi propri, fondi FSUE e fondi ex L. 145/2018, si appresta, nella programmazione FSC 21/27, a destinare oltre 100 milioni per la difesa di tutta la costa abruzzese. Sarebbe stato sicuramente meglio se questi fondi, o almeno parte di essi, fossero già stati destinati dalla precedente giunta a tale scopo ma evidentemente le loro priorità erano ben altre.