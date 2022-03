GUARDA IL VIDEO / E' COMINCIATA LA MARCIA DELLA PACE, QUASI DUEMILA PERSONE IN CORTEO

E' cominciata la marcia per la Pace. Una vera e propria mobilitazione. Quasi duemila persone in corteo. Persone di tutte le età, in rappresentanza di enti, istituzioni, consulte, ma anche semplicemente di sé stesse e della loro voglia di dire no alla assurda guerra in Ucraina.

GUARDA IL VIDEO