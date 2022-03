"FINTA DELOCALIZZAZIONE" DELLA CENTRALE ALLA CONA, CITTADINI SUL PIEDE DI GUERRA

In nome e per conto di un gruppo spontaneo di cittadini (attualmente circa 50) del Quartiere Cona di Teramo ospitiamo un comunicato stampa riguardante un problema storico che affligge e preoccupa il Quartiere.

Il Quartiere Cona di TERAMO si sente abbandonato dalle Istituzioni. L'annoso problema della delocalizzazione della Centrale Elettrica (Cabina Primaria Teramo Città) non viene affrontato in maniera decisa e risolutiva da parte dell'Amministrazione Comunale che collabora con ENEL ma non con i cittadini che si adopereranno, in ogni modo, per la DELOCALIZZAZIONE, ANCORA POSSIBILE, DELLA CENTRALE FUORI DAL QUARTIERE E NON PER UNO SPOSTAMENTO A SOLI 20 METRI!

I cittadini pongono domande all'Amministrazione Comunale di Teramo dalla quale si attendono risposte.

CITTADINI del QUARTIERE CONA di TERAMO CHIEDONO RISPOSTE RIGUARDO LA FINTA DELOCALIZZAZIONE della CENTRALE ELETTRICA (Cabina Primaria)