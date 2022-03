VIDEO / MARCIA PER LA PACE, LA CULTURA UNISCE CONTRO LA GUERRA

Nataliya e Bozhena,due docenti rispettivamente dell’ucraina e della russia hanno manifestato oggi a Teramo per la pace. Un mese fa neppure si conoscevano, ora vivono sotto lo stesso tetto a Mosciano Sant'Angelo, nonostante i loro popoli siano in guerra. Nataliya è una docente universitaria russa e ha casa in Abruzzo da circa nove anni. Poco dopo l'inizio della guerra, si è resa protagonista di un gesto eroico: ha negato l'appoggio all'invasione russa rifiutandosi di firmare un documento di sostegno ufficiale, che il governo di Putin aveva richiesto alla sua università. Oggi erano insieme alle autorità della provincia di Teramo in una partecipata Marcia per chiedere la Pace.

