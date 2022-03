D'ERAMO: ATER TERAMO UN ESEMPIO DI OTTIMA GESTIONE

"Durante la visita di questa mattina all'Ater di Teramo sono felice di aver trovato una governance seria e pragmatica" è il primo commento del segretario regionale l'On Luigi D’Eramo, che prosegue: "La Presidente Maria Ceci dal 2019 ha messo in pratica obiettivi seri, valorizzando il patrimonio anche con gli ultimi incentivi. Negli ultimi due anni sono stati acquistati 170 alloggi e si è avviata la ricostruzione di 61 edifici danneggiati dal sisma" E conclude: "L'Ater di Teramo ha perseguito con determinazione una politica di razionalizzazione dei costi in linea con i principi di gestione del buon padre di famiglia"