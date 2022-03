CORALE / L’INEDITA POESIA DI MICHELA PAGNI, SOSPESA TRA CIELO E TERRA

CORALE: SETTIMANALE DI RICERCA SULLA POESIA ITALIANA CONTEPORANEA

Poeta: MICHELA PAGNI

un inedito

*

A meno di un chilometro da me

le ossa di mio padre comunicano

di notte

con la terra del mio giardino.

Il nespolo lo sa

e anche il fico:

dicono facciano grandi chiacchierate

con le zolle

con i semi.

E molti silenzi

come tra amici.

NOTA DI LETTURA

Non a caso ho voluto affiancare la lettura di Michela Pagni a quella di Leonardo Sinisgalli (1908-1981), nella ricerca da me condotta all’interno del progetto editoriale Letterature Indipendenti in Testo e Voce, che ha preceduto questi miei rinnovati interventi sulla poesia italiana contemporanea per Certa Stampa in Corale: settimanale di ricerca sulla poesia italiana contemporanea, perché la Poesia arriva sempre da altra Poesia; ed è un processo che spesso viaggia le strade sottili dell’inconscio, che sa più di noi, ci insegna il Maestro Franco Loi (1930-2021).

Michela Pagni, negli inediti generosamente offerti alla mia ricerca, denota un passo che segue il suo proprio respiro, pronto a lunghe camminate o allo scatto; che cerca aria dove i luoghi lasciano spazio all’inudibile; che cerca un dialogo possibile tra cielo e terra, e un ascolto.

MASSIMO RIDOLFI

ASCOLTA QUI I VERSI:https://youtu.be/fHtS38WErwU.