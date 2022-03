LA RIFLESSIONE / BAMBINI SENZA...

BAMBINI . . . SENZA!

Senza futuro

Senza genitori

Senza nonni

Senza fratellini

Senza sorelline

Senza giochi e Senza campi di gioco

Senza prati verdi su cui rotolarsi

Senza casa

Senza scuola

Senza insegnanti

Senza città

Senza giardini e parchi pubblici

Senza coetanei

Senza il blu del cielo e il giallo del sole

Senza identità

Senza più sogni

Senza più fiducia nei grandi

Senza più luce negli occhi

Senza…niente! Si…Senza più niente!!

SENZA, può essere un avverbio o una preposizione, dipende come lo si usa e per che cosa.

Io ve lo propongo come complemento di PRIVAZIONE, che si pone come contraltare al complemento di ABBONDANZA, specificando di chi o di che cosa un essere animato (…) è PRIVO.

A noi devono interessare le implicazioni umane che permeano le esistenze delle giovani vite in costruzione, di questi bambini, di questi ragazzi e adolescenti. Danni invisibili che incidono e penetrano nelle loro carni, nelle loro menti e nei loro cuori e chissà per quanto tempo ancora lì accompagneranno cambiando il loro destino e le loro storie personali.

E come tacere e non interrogarsi sulle ferite psicologiche ed emotive, che scavano in profondità, fino a generare crateri di disperazione collettiva?!?

Agli adulti ed agli operatori impegnati in questa delicatissima fase, con un ruolo decisivo degli insegnanti e della scuola, dico che non bisogna riempire dei “vuoti”, bensì, riaccendere tante piccole fiammelle spente…

La parola chiave non è resilienza, ma rigenerazione, da avviare con un adeguato e mirato supporto psicologico ed emotivo.

In questo primo contatto, contano le braccia tese e le mani che accarezzano e cercano altre mani per infondere fiducia e sicurezza: il calore umano azzererà le distanze di ogni genere!

Con i bambini e gli adolescenti ucraini bisogna riorganizzare la speranza (la loro) per scrivere pagine di futuro (il loro).

C’è bisogno di un supplemento di umanità che caratterizzi in modo nuovo e diverso il sostegno psicologico, emotivo, cognitivo e relazionale che vogliamo fornire.

Un abbraccio all’Ucraina tutta!

Augusto Di Stanislao