CASA DEL POPOLO: FINALMENTE ARRIVANO I CONTATORI INTELLIGENTI

Incredibilmente la Ruzzo Reti sembra aver capito cosa proponevamo noi della Casa del Popolo per la questione delle bollette fuori controllo. Sono passati mesi ma, per grazia divina, si inizia a parlare di contatori intelligenti. Era ora! Usano una nostra proposta per lavare il loro viso, e usano come detergente per le loro schifezze un concetto serio come l'uguaglianza tra i cittadini. Tutto molto bello ma ma dove si trovava la loro bella uguaglianza quando spedivano bollette stratosferiche in piena crisi? Non ci facciamo dare il contentino, la storia è appena iniziata e noi siamo in forma e allenati. Aspettiamo di vedere i contatori intelligenti e rilanciamo con la proposta di moratoria in base all'isee per chi ha accumulato debiti con ruzzo reti. La Ruzzo Reti è responsabile di questa situazione, la Ruzzo Reti paghi.