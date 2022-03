LA ASL POTENZIA L'ACCOGLIENZA PROFUGHI AL CENTRO "I PIOPPI" DI GIULIANOVA

Da oggi il centro vaccinale de "I Pioppi" a Giulianova è aperto tutti i giorni, dalle ore 8 alle 14 e dal lunedì al sabato in modo da ottimizzare i servizi di accoglienza, rilascio del tesserino sanitario provvisorio (Spt), l'effettuazione dei tamponi e l'eventuale vaccinazione ai profughi ucraini.

Un potenziamento necessario, operato in collaborazione con la Protezione civile e il Comune di Giulianova, in quanto in questo momento l’accoglienza ai profughi si sta svolgendo in gran parte in provincia di Teramo, e in particolare negli hotel lungo la costa. Finora sono stati rilasciati 517 Spt.