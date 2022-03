TERAMO PIANGE DON IVO, FU PARROCO DEL DUOMO, DIRETTORE DELLA CARITAS, DOCENTE DI FILOSOFIA E ANIMATORE DEGLI SCOUT

E' morto don Ivo Di Ottavio, nelle prime ore del mattino di oggi, nell’ospedale civile di Pescara dove era stato ricoverato per un improvviso aggravamento del quadro clinico.

Era nato il 5 luglio del 1937 a Corropoli Ordinato sacerdote il 24 giugno del 1961, don Ivo è stato Parroco di San Michele Arcangelo e Santa Maria degli Angeli in Mosciano Sant’Angelo dal 1963 fino al 1970. Poi Parroco di San Vittorino in Poggio San Vittorino dal 1970 al 1976 e Parroco di Sant’Agnese in Corropoli dal 13 luglio 1979 fino al 2015. Amministratore Parrocchiale di San Flaviano in Torano Nuovo dal 2005 fino al 2014, dal 1 settembre 2015 era Parroco emerito. Nel 1996 è stato nominato Canonico della Cattedrale Aprutina.

È stato il primo direttore della Caritas Diocesana, incarico ricoperto per oltre trent’anni, dalla sua fondazione negli anni settanta fino al 2010. Durante il suo mandato è stato anche Delegato regionale e membro del Consiglio di presidenza di Caritas Italiana.

È stato insegnante di Storia e Filosofia e di Religione, protagonista delle fasi nascenti dello scoutismo nella nostra Diocesi, animatore per molti anni dei pellegrinaggi e delle attività per il tempo libero diocesano oltre che animatore spirituale, sia diocesano che territoriale (per l’area Marche Abruzzo e Molise), del movimento dei Cursillos di Cristianità.

La camera mortuaria sarà allestita nel tardo pomeriggio nel Santuario della Madonna del Sabato Santo (conosciuto anche come chiesa parrocchiale di Sant'Agnese) nel centro storico di Corropoli e i funerali saranno celebrati mercoledì 30 marzo alle ore 10.30, sempre nella stessa chiesa.