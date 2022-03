VIDEO ASSURDO: OLTRE 50MINUTI DI ATTESA AL CUP DELLA ASL…

Quant'è esattamente..."il più breve tempo possibile"? Quanto deve durare un'attesa per diventare "esagerata"? Ma soprattutto...come funziona il "cup unico della Sanità abruzzese?". La risposta è in QUESTO VIDEO, appena inviato a certastampa.it da un lettore che nutriva il sogno, perché di sogno si tratta (e capirete perché) di prenotare una visita. Al Centro Unico di Prenotazione della Regione Abruzzo. Il Cup, appunto, annunciato in pompa magna e magnificato dalla Regione, che lo considera una vera e propria svolta. Una soluzione contro "le perdite di tempo". Ed è vero: il tempo non si perde più ...si sa benissimo dove va a finire... in un'attesa infinita.... come i 50 minuti di vita del nostro lettore, passati ad aspettare una risposta ..."nel più breve tempo possibile".