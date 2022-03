FOTO/ TROVATO MORTO IL CLOCHARD SCOMPARSO DA DUE SETTIMANE: E' STATO UCCISO

È morto il senzatetto romeno scomparso da due settimane a Martinsicuro. Il corpo di Cristian Muntaniu, 47 anni, è stato trovato in un altro locale del rudere del centro dove dormiva, nascosto sotto un cumulo di lastre di quelle utilizzate nei cantieri per l’isolamento, al piano interrato dell’edificio abbandonato, alle spalle del centro commerciale Il Grillo, lo stesso dove Muntianu trovava riparo per la notte, dove i carabinieri nel corso dei sopralluoghi degli scorsi giorni avevano trovato, al piano superiore rispetto a questo del ritrovamento, evidenti chiazze di sangue, segno di una colluttazione. Erano state trovate tracce di sangue nel suo giaciglio e qualcuno poi l'ha spostato per nasconderlo. Dalle prime indagini dei carabinieri, infatti, e da come è stato recuperato il corpo, quasi certamente si tratterebbe di omicidio.

Nel rudere in cui dormiva furono trovate, da subito, molte tracce di sangue sia sul materasso e sia sui muri. L’uomo, che chiedeva l’elemosina davanti al centro commerciale Il Grillo, era sparito 14 giorni fa. I carabinieri, su delega del pm Andrea De Feis titolare del fascicolo, hanno ispezionato anche le telecamere di tutti i sistemi di videosorveglianza ma a trovarlo è stato un cane molecolare dei carabinieri.