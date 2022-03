FOTO/ TROVATO MORTO IL CLOCHARD SCOMPARSO DA DUE SETTIMANE

È stato trovato morto il senzatetto romeno scomparso da due settimane a Martinsicuro. Il corpo di Cristian Muntaniu, 47 anni, è stato trovato in un altro locale del rudere del centro dove dormiva, occultato sotto calcinacci e rifiuti. Erano state trovate tracce di sangue nel suo giaciglio e qualcuno poi l'ha spostato per nasconderlo. Si indaga per omicidio.