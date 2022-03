IL CLOCHARD E' STATO ASSASSINATO DOPO UN AVVERTIMENTO A DICEMBRE: COLPITO PIU' VOLTE ALLA TESTA

Sulla morte di Cristian Muntianu, il senzatetto 47enne rumeno che si cercava da mercoledì scorso a Martinsicuro, i carabinieri stanno seguendo tutte le piste per cercare di capire chi potrebbe avercela avuta con un uomo all'apparenza nemici, anche se lo scorso mese di dicembre Muntianu era stato forse già aggredito. Fu trovato con nla faccia tumefatta ed un occhio nero che non riusciva neanche ad aprire. Un precedente che forse potrebbe avere un legame con l'ipotesi di omicidio che oggi sta prendendo sempre più forma dopo il ritrovamento del suo corpo con la testa spaccata nascosto sotto quel cumulo di lastre catramate da cantiere. Un corpo trovato in stato di decomposizione, con una profonda ferita alla testa e tante altre al viso, all'addome, alle braccia. La morte risalirebbe ad almeno venti giorni fa, da quando il 47enne non si è più visto davanti al centro commerciale dove tutti i giorni chiedeva l'elemosina. Forse, ad ucciderlo, vista la profonda ferita alla testa, potrebbe essere stato un bastone: prima, forse, è stato aggredito viste le tante ferite sul volto. Si indaga anche nel mondo della tossicodipendenza locale visto che, secondo alcuni racconti, era stato picchiato da alcuni tossici, tempo fa. Un uomo descritto da tutti come una persona buona che non faceva male a nessuno.