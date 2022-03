VERZILLI CHIEDE RINNOVO DELLA CONCESSIONE AGLI AMICI DEL PARCO

All’esito dell’incontro con l’Associazione “Amici del parco”, la quale da venti anni cura e gestisce l’area verde insistente sul Lungofiume Vezzola, adiacente al Ponte San Ferdinando, al Micronido “La casetta sul fiume” e alla Scuola Media D’Alessandro, sono a chiedere che l’Amministrazione comunale di Teramo proceda quanto prima al rinnovo della concessione, scaduta da pochi mesi.

Come è noto, la predetta Associazione cura l’area verde e si occupa della manutenzione della stessa, garantendone la pulizia e il decoro da molti anni, con grande soddisfazione degli utenti, delle famiglie e soprattutto dei più piccoli.

È motivo di orgoglio che ci siano dei volontari i quali gratuitamente si prestano a mantenere in condizioni ottimali beni pubblici come le aree verdi, ragion per cui è interesse del Comune preservare questa collaborazione e rinnovare la concessione di che trattasi.

Mi unisco alle richieste di collocazione nell’area di nuovi giochi per bambini e a quella di manutenzione straordinaria dei giochi già presenti, ma molto usurati dal tempo e dalle intemperie.

Inoltre mi preme segnalare come, su richiesta della stessa Associazione “Amici del parco”, sarebbe quanto mai opportuno provvedere alla riapertura dei bagni pubblici ivi insistenti, i quali sarebbero di grande giovamento per tutti i numerosi frequentatori del parco fluviale.

In tal senso, sarebbe particolarmente agevole consentire che la medesima Associazione possa occuparsi della tenuta e dell’apertura al pubblico dei bagni, se del caso anche attraverso l’utilizzo della collaborazione dei percettori del reddito di cittadinanza, attraverso lo strumento normativo dei PUC (Progetti Utili alla Collettività).

Teramo, 28marzo 2022

​Il Consigliere Comunale

​F.to IvanVERZILLI