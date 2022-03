TERAMANO 54ENNE MUORE PER UN MORSO DEL SUO CANE

E' morto a causa del morso di un cane. Del suo cane. Era di Nepezzano, Tonino Procacci, aveva 54 anni ed era conosciutissimo. Era una brava persona, un grande lavoratore, divideva il suo tempo tra il lavoro in fabbrica l’Alfagomma, e quello nell’azienda agricola di famiglia. Ed è stato proprio lì, in quella azienda, che il suo cane, qualche tempo fa, l’ha morso. Niente di grave, non era una ferita profonda, quindi Procacci si è limitato a curarla, come si fa sempre in questi casi, scegliendo di non andare al Pronto Soccorso. Però, il caso ha voluto che quella non fosse solo una ferita come tante, visto che ha provocato un’infezione che ha scatenato una setticemia gravissima. Portato in ospedale, Procacci è stato sottoposto a tutte le cure del caso, compresa l’amputazione delle gambe, ma ormai era troppo tardi. Il quadro clinico, è rapidamente peggiorato, fino al decesso. A provocare l’infezione e la morte, secondo i medici, è stata con ogni probabilità una setticemia da contagio del batterio Capnocytophaga canimorsus presente nella saliva del cane.