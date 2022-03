RUBA UNA BICICLETTA DA 500 EURO NEL PARCHEGGIO SAN FRANCESCO, MA LE TELECAMERE RIPRENDONO TUTTO

E' entrato nel parcheggio San Francesco, sabaro sera, intorno alle 18,30 e, credendosi indisturbato, ha rubato una mountain bike da oltre 500 euro, di proprietà di un teramano, che aveva l'abitudine di lasciarla al parcheggio multipiano, per servirsene in città. Non sapeva, però, che tutto il parcheggio è attentamente sorvegliato dai sistemi di sicurezza della Costruttori Teramani. Infatti, le televamere hanno ripreso ogni movimento dell'uomo, dall'entrata al furto. Questa mattina, dopo aver scoperto il furto, il proprietario della bicicletta ha chiesto aiuto ai gestori del multipiano, che si sono messi subito a disposizione, consegnando le immagini dell'autore del furto (che qui proponiamo oscurate, come prevede la legge), che sono state subito consegnate alle Foreze dell'Ordine, con la relativa denuncia