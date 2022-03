CONOSCIUTISSIMO CARABINIERE TERAMANO MUORE IN UN INCIDENTE STRADALE

Aveva lasciato la caserma dei carabinieri di Teramo, dove lavorava alla Compagnia, e stava tornando a casa a Roseto. A strappare alla vita il Luogotenente Maurizio Rapagna, 58 anni, è stato un incidente stradale. Arrivato a Casale di Roseto, ha perso il controllo dell'auto e si è ribaltato. E' stato lui a chiamare al cellulare i soccorsi che sono immediatamente giunti sul posto. Quando i sanitari del 118 lo prelevato dalla strada e portato al pronto soccorso del Mazzini, era vivo ed è entrato in codice 3, politrauma. Le sue condizioni non sembravano gravi. Poi, all'improvviso il quadro clinico è drammaticamente peggiorato e Maurizio Rapagna si è spento. In lutto i militari della provincia di Teramo che perdono un collega amato e rispettato, grande lavoratore e padre di famiglia.

Maurizio Rapagna, aveva comandato la stazione di Castelnuovo Vomano dal 1999, prima di essere trasferito nel 2017 al Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Pescara. Poi, finalmente il ritorno a Teramo con la promozione a Luogotenente