UNA PANCHINA PER LA PACE, MANIFESTAZIONE IN PIAZZA PROGRESSO A SAN NICOLO' SABATO 2 APRILE

Sabato si riuniranno a San Nicolo' a Tordino, in piazza Progresso, le realtà religiose e quelle laiche, quindi i cattolici, i musulmani e diverse associazioni per fare, ognuno a suo modo un appello per la pace, quella vera, con tutti i colori. Un appuntamento da non perdere per stare vicino ai profughi Uraini.

Ci saranno momenti di discussione laica, con un messaggio ad ascoltare le parole della costituzione, a cura del comitato e di alcune associazioni, e dei momenti di preghiera delle comunità cattolica e musulmana. Scopriremo una panchina arcobaleno, ed invitiamo i cittadini a portare le loro bandiere della pace.