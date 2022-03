100 GIORNI A SAN GABRIELE: SOLO MESSE E CONTROLLI STRINGENTI DELLE FORZE DELL'ORDINE LUNGO LA STRADA

Lo scorso 25 marzo in Questura il Tavolo Tecnico: ancora una volta lo sforzo è comune per il tradizionale appuntamento dei giovani dell’ultimo anno delle scuole superiori. I Frati Passionisti del Santuario di San Gabriele dell’Addolorata hanno previsto solo funzioni religiose (Sante Messe dalle ore 8.00 alle ore 17.00 ad intervalli di circa un’ora) con la tradizionale benedizione delle penne al termine delle Sante Messe.

I Passionisti hanno rivolto anche quest’anno l’appello al Prefetto ed al Questore per uno sforzo particolare affinché il raduno dei giovani si svolga nella massima serenità. Sforzo che è stato prontamente raccolto.

Tutti gli attori metteranno in campo le proprie forze per arrivare a far trascorrere ai ragazzi una giornata di comunione secondo lo spirito religioso che ha animato, dall’inizio, l’appuntamento annuale.

La lotta all’alcool e alla droga: l’impegno di tutti: dai sindaci di Isola del Gran Sasso e di Colledara, a tutte le Forze dell’Ordine, comprese le Polizie Locali e la Polizia Provinciale, tutti saranno in campo.

I veicoli come in passato verranno fatti confluire nell’unico parcheggio predisposto. Qui verranno controllati per evitare che vengano portati contenitori con vino o super alcolici, anche con Cani antidroga della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza per la ricerca di stupefacenti.

Numerosi saranno i presidi della Polizia Stradale lungo il percorso, sin dall’uscita dell’A/24 per i controlli con etilometro e precursori per droga per prevenire spiacevoli, e spesso gravi, incidenti stradali.

Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza presidieranno i punti sensibili e assicureranno il rispetto delle ordinanze dei sindaci che vietano in quel giorno la somministrazione, detenzione e trasporto di bevande alcooliche.

Il 118, come sempre, coordinerà il servizio di emergenza sanitaria.

Questi gli itinerari da percorrere per raggiungere Isola del Gran Sasso:

per chi proviene dall’A/24: uscita Colledara S. Gabriele – SS. 491 per Isola – parcheggio;

per chi proviene dall’A/14 e costa ed entroterra teramana: uscita Roseto D.A. – S.P. 150 – Isola centro storico – S.S. 491 – parcheggio.

Una giornata dedicata al sentimento religioso, con il rispetto della legalità: l’appello ai giovani dovrà trovare riscontro se il sentimento religioso sarà veramente alla base della manifestazione.