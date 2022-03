DOPO 40 ANNI CAMBIA GESTIONE IL DISTRIBUTORE ENI DI VIA PO...SI CERCA PERSONALE

A Teramo non diremo più “Vado a mettere benzina da Donzelli”. Dovremo dire: vado da “Delle Monache”. Cambia gestione, infatti, dopo 40 anni di attività capitanata da Luca Donzelli, il distributore di benzina lungo via Po. A rilevare il frequentatissimo distributore all'uscita di Teramo, direzione Teramo-Mare è Enzo Delle Monache, conosciuto imprenditore teramano: 6 anni di gestione recita il contratto, rinnovabili per altri 6. Si tratta del secondo distributore Eni gestito da Delle Monache. Per ora funziona soltanto il bar, anche questo di sua proprietà come noto. Per tornare a fare rifornimento all'Eni di via Po bisognerà attendere una settimana. Ripartirà con 3 dipendenti ma l'intenzione di Delle Monache è tornare a 9 dipendenti, come sotto l'egida del predecessore. E riaprirà con una novità: tenere aperto sia il bar sia la pompa di benzina tutto il giorno, tutti i giorni. Un h24 che incoraggerà ulteriormente le presenze.