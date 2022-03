FRANA SULL'AUTOSTRADA, CHIUSO UN TRATTO DELL'A24 TERAMO - ROMA

E' chiuso al traffico, per una frana che ha investito la sede stradale, il tratto dell'A24 tra Vicovaro-Mandela e Carsoli-Oricola. Strada dei Parchgi è già al lavoro perla rimozione del materoiale e la riapertura dell'autistrada, ma per il momento per l'entrata consigliata verso Roma è Vicovaro-Mandela, mentre l'entrata consigliata verso Teramo è Carsoli-Oricola.