VIDEO/ VIA PANNELLA: BUS OSTAGGIO DELLA SOSTA SELVAGGIA, A QUANDO L'INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA?

In via Pannella, nonostante le promesse, attendono ancora l'inversione del senso di marcia nell'ultimo tratto verso la stazione: tra sosta selvaggia e grande afflusso al supermercato, infatti, accade spesso quello che abbiamo registrato in questo servizio e che sembra accadere sempre più spesso in questo quartiere che ha necessità di molta più attenzione.



IL SERVIZIO SU R115