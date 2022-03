VILLA MOSCA / SETTE NUOVI LAMPIONI E UNA TELECAMERA CONTRO I FURTI

Contro i furti a Villa Mosca, arrivano nuovi lampioni. Il Comune, infatti, in seguito alle segnalazioni dei residenti e alla nota della Questura di Teramo, che ha evidenziato una situazione di criticità lungo via di Villa Mosca, nel tratto compreso tra gli incroci con via Nicola da Guardiagrele e via Giovanni Palatucci, cioè una “zona caratterizzata da una minima illuminazione pubblica del tutto insufficiente a garantire una idonea visibilità sia ai fini della circolazione veicolare e pedonale che per la pubblica sicurezza” he deciso di potenziare la pubblica illuminazione, con uno stanziamento di 13mila euro che consentirà l’installazione di 7 nuovi punti luce “da collegarsi all’impianto esistente, in corrispondenza di due punti luce distinti, con linea da realizzarsi per buona parte su terra con due attraversamenti stradali”: Inoltre, sempre in tema di sicurezza, verrà installata un telecamera tra via Villa Mosca e via Nicola da Guardiagrele.