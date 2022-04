VIDEO /CORALE VERDI E CARITAS INSIEME PER RACCOGLIERE I FONDI PER I PROFUGHI DELL'UCRAINA

Concerto per la pace ieri sera al Comunale teramano organizzato dalla Corale Verdi in collaborazione con la Caritas Diocesana, la Corale Santa Cecilia e l’Orchestra I sinfonici. L’obiettivo: raccogliere donazioni libere per aiutare il popolo ucraino in ginocchio per la guerra.

GUARDA L'INTERVISTA SU R115