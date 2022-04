UN GRANDE SUCCESSO IL SEMINARIO INTERGENERAZIONALE ORGANIZZATO DA CURIA, USP E DELFICO - MONTAUTI

È stato un successo, il seminario di studio organizzato nell’ambito del ciclo denominato “Il patto educativo e inter-generazionale con e per gli adolescenti”, organizzato dalla Diocesi di Teramo-Atri e dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, con il decisivo supporto dell’IIS Delfico-Montauti della dirigente Loredana Di Giampaolo. Si tratta di incontri preparatori al meeting internazionale “Gli adolescenti del III millennio” che si terrà il 6 e 7 maggio a San Gabriele in occasione della quinta Veglia Mariana Internazionale dei Giovani (quest’anno in collegamento con Albania, Gran Bretagna, Madagascar, Messico e Sri Lanka).



Dopo il primo seminario dedicato al rapporto dei giovani con il mondo virtuale, nel secondo appuntamento si è affrontato il tema “Adolescenti e Orientamento”. Sono stati presenti illustri rappresentanti del mondo scolastico, accademico e delle istituzioni locali. «In questo seminario di studi – spiega la Professoressa Loredana Di Giampaolo, Preside dell’I.I.S. “Delfico - Montauti” di Teramo e coordinatrice del convegno – l’orientamento è stato inteso quale conoscenza di se stessi, come scoperta delle proprie capacità, delle proprie vocazioni e dei propri interessi. L’orientamento, quindi, visto non solo come passaggio da un grado di scuola a un altro, ma come valore permanente della persona”