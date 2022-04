ALPINO DISPERSO SUL MONTE GEMELLI: RIPRESE ALL'ALBA LE RICERCHE

Sono riprese alle prime luci dell'alba le ricerche nell'area di Monte Piselli, per trovare un giovane alpino che risulta disperso dall'altro ieri pomeriggio. Al lavoro le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico d'Abruzzo e delle Marche, gli alpini della Guardia di finanza e il Nono Reggimento Alpini di L'Aquila. L'uomo scomparso si chiama Danilo Lesti (foto in home), 34 anni di Sant'Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, in servizio presso il Sesto Reggimento Alpini di Vipiteno, in provincia di Bolzano. Il militare, in vacanza in Abruzzo, approfittando della bella giornata, ha deciso di andare sul Monte Piselli, per un'arrampicata e, secondo i racconti di alcuni amici, stava cercando di costruire una nuova via ferrata. L'uomo però non è rientrato a casa, né ha contattato i familiari, che lo hanno chiamato sul cellulare che ha squillato a vuoto fino alle 4 di

stamattina, quando ha smesso di funzionare. L'auto del giovane, esperto di montagna, è rimasta parcheggiata a San Giacomo di Valle Castellana, località turistica montana in provincia di Teramo.Le ricerche avviate ieri sera dai vigili del fuoco sono state ostacolate dalle cattive condizioni del tempo e stamattina la Prefettura di Teramo ha richiesto l'intervento delle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico, le uniche legittimate ad intervenire nei soccorsi in montagna. Sono partite e sono tuttora sul luogo. Le ricerche finora non hanno dato esito positivo. Stamattina la zona è stata perlustrata con l'ausilio di un elicottero del 118, decollato dall'aeroporto di Pescara, costretto poi a rientrare per il vento forte e la nebbia bassa.L'uomo disperso è preparato ed esperto, ma non si conosce ancora il percorso che possa aver fatto.