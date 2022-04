PRESTO SI “VOLERÀ” ANCHE SUL GRAN SASSO

Nei progetti di rilancio dei Prati di Tivo, ai quali abbiamo dedicato un altro articolo (LEGGILO QUI) occupano uno spazio importante alcune idee di “uso” della montagna, ovvero idee turistiche che già altrove, in montagna e non solo, anche in Abruzzo come in molte mete di villeggiatura, hanno riscosso notevole successo: la zipline e il flyline, due modi suggestivi di vivere la natura e il panorama circostante. Si tratta (zipline) di un cavo di acciaio sospeso da monte a valle, che consente letteralmente di “volare”. La “flyline” è invece un “volo” sempre su cavo d’acciaio, ma in posizione “seduta”, modo piacevole di godere della bellezza dei nostri monti.