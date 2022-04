UNA PANCHINA PER LA PACE A SAN NICOLO', ARRIVA DAL MONDO DELL'ASSOCIAZIONISMO E NON SOLO

Una panchina per la pace. E' stata installata ieri pomeriggio, in piazza Progresso a San Nicolo' a Tordino dal mondo dell'associazionismo ma anche della scuola e dalle varie comunità presenti in loco. Tutti insieme sotto l'unica bandiera della pace. La panchina vuole essere un simbolo della speranza in questo momento difficile per la popolazione Ucraina.