ROSETO/ PALLONCINI BIANCHI E CELESTI PER L'ULTIMO SALUTO AL PICCOLO DAMIANO UCCISO DA UN SUV A NOVE MESI, LUTTO CITTADINO A MORRO D'ORO

In un silenzio incredulo e sgomento, si sono svolti oggi pomeriggio, il funerale del piccolo Damiano, morto a 9 mesi travolto da un Suv mentre attraversata la strada sul passeggino con la nonna. Il rito funebre si è tenuto nella chiesa di Santa Lucia in Roseto degli Abruzzi. Per sei giorni la comunità rosetana si è riunita in preghiera nella speranza di un miracolo che purtroppo non c'è stato. Damiano, ricoverato al Bambino Gesù di Roma, è morto ieri gettando nel più profondo sconforto i genitori, i parenti e tutti la comunità di Pagliare, dove è avvenuto l'investimento. A salutarlo nella sua piccolissima bara bianca c'erano tanti palloncini bianchi e celesti e tanta ma tanta tristezza ed un profondo dolore dei cittadini che si è unito a quello dei genitori.

Il Comune di Morro D'Oro ha proclamato il lutto cittadino invitando tutti ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto durante i funerali e sino al termine della cerimonia funebre di oggi.