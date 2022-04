IL 10 APRILE LA TORCIA DELLA PACE PASSA PER IL CARCERE DI TERAMO

Il 21 dicembre scorso è partita da Milano “La Torcia della Pace”, simbolo di solidarietà, pace e fratellanza verso tutte le persone sofferenti e bisognose. La staffetta sta facendo il giro di tutte le regioni italiane, città per città, portata in bicicletta dal personale di Polizia penitenziaria fino a concludere il suo pellegrinaggio il prossimo 15 maggio 2022 in piazza San Pietro a Roma per l'Angelus del Papa e la sua benedizione.A livello regionale le AVIS di VASTO, CHIETI PESCARA SULMONA L’AQUILA E TERAMO, sosterranno l’evento con la partecipazione e la veicolazione del messaggio di pace e solidarietà.Domenica 27, proveniente dal Molise, la torcia della pace arriverà in Abruzzo con il passaggio simbolico della stessa al confine delle due regioni.Lunedì 28, la torcia della pace transiterà per Vasto, fino a raggiungere la locale Casa circondariale.Martedì 29, la torcia della pace lascerà Vasto, transiterà a Lanciano e raggiungerà Chieti, dove sarà accolta per la benedizione del Vescovo Padre Bruno Forte.Giovedì 31 partirà da Pescara e raggiungerà Sulmona dove resterà fino al 06 aprile con eventi giornalieri nella città Ovidiana.Il 06 aprile, giornata di solenne ricorrenza per la popolazione terremotata, alle ore 14,00, giungerà a L’Aquila dove, avanti alla Basilica di Collemaggio, ci sarà il simbolico passaggio di consegna tra la Polizia penitenziaria della Casa di Reclusione di Sulmona e quella della Casa Circondariale di L’Aquila a rappresentare le città simbolo di Papa Celestino V. In seguito la torcia, scortata dai due gruppi, transiterà lungo la Villa Comunale per raggiungere la Casa dello Studente e rendere omaggio alle 309 vittime del terremoto del 06 aprile 2009. Dopo, riprenderà il cammino, in direzione di Corso Vittorio Emanuele, Piazza Duomo per raggiungere la Basilica di San Bernardino dove sarà accolta dalle Autorità civili della regione Abruzzo e del Comune di L’Aquila, nonché dal Direttore e dal Comandate della Casa Circondariale di L’Aquila e da una rappresentanza del alunni dell’Istituto comprensivo “Gianni Rodari” di Sassa. All’interno della Basilica la torcia riceverà la benedizione da S.E. Mons. Antonio D’Angelo, Vescovo Ausiliare de L’Aquila e dal Cappellano del carcere Fra’ Francesco Lo Presti. Al termine la torcia raggiungerà la Casa Circondariale di L’Aquila ove resterà fino al giorno 08 aprile.