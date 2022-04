PESCA / TERAMO SPINNING CAMPIONE D’ITALIA DI PESCA “TROUT AREA”

La società Teramo Spinning è campione italiano 2022 di Trout area. La finale, oggi, al lago Vecchio Mulino di Piancarani di Campli, ha visto vincere la formazione composta da Sabatino Lattanzi, Stefano Branciari, Marco Ferracatena e Daniele Burchielli.

Ma cos’è la Trout Area?

La Trout Area a prima vista potrebbe sembrare una semplice pesca a spinning alla trota in laghetto, e in effetti è proprio così! Quello che però differenzia la Trout Area dalla semplice pesca a spinning alla trota in questi ambienti artificiali è la mentalità con cui ci si approccia a questo tipo di pesca. Ci sono infatti alcune “regole” fondamentali da tenere in considerazione:

1- Il No Kill applicato alla pesca in laghetto 2- Le attrezzature da Trout Area: È consentito utilizzare solamente esche rigide

3- Il guadino gommato e il releaser

In una competizione di Trout Area vengono posizionati due pescatori per picchetto. I due pescatori si sfidano in un testa a testa all’ultima trota.

Le trote catturate vengono recuperate fino al guadino, una volta guadinata la trota viene conteggiata dal giudice alle spalle dei due pescatori. A fine turno chi dei due ha catturato più trote vince!