VIDEO/ UN PARCO GIOCHI NEL NULLA...

Un altalena ed uno scivolo in mezzo al nulla. Vicino ad una panchina pericolante, ad alcuni pali arrugginiti, guarda l’isolato cimitero di Sant’Atto. C’è solo una casa vicina: all’incrocio verso Villa Turri e Chiareto, distante dalla frazione teramana. Un mini parco giochi in mezzo al nulla e che forse non servirà a… nulla. Lo ha posizionato li, e non si sa perchè proprio li, lontano dal centro della frazione, il Comune di Teramo. Alcuni residenti sono increduli sui motivi che hanno portato a questa scelta. Almeno una parte di loro, perchè il comitato di quartiere tramite Antonio Di Salvatore a questo proposito dichiara: «meglio li che niente… non c’erano altri punti dove metterlo». In questo luogo prima c’era un campo di bocce, poi dovevano farci un campo da calcio fino a farci un parcheggio …ora c’è un’altalena ed uno scivolo in una zona, tra l’altro anche senza illuminazione, se non quella che producono, le auto e un bagliore di quella pubblica. L’assessore Valdo Di Bonaventura spiega che: «Quella zona va ultimata, non rimarrà cosi, c’è un progetto».

GUARDA DOVE SI TROVA QUI