CARO BENZINA...CI RISIAMO, IL PREZZO TORNA A SUPERARE I DUE EURO...SOLO IN PROVINCIA DI TERAMO

E' durata poco, davvero poco, la tregua. Torna a salire il prezzo del carburante dopo il crollo dovuto all'accise. L'area abruzzese dove l'aumento è più sostanziale è la provincia di Teramo secondo l'Osservatorio prezzi carburante del Ministero dello Sviluppo Economico. Il ribasso di 25 centesimi, è quasi un ricordo. Si teme il peggio per quello che potrà accadere dal 22 di aprile, quando terminerà il taglio delle accise. In attesa dei nuovi dati settimanali dell'Osservatorio e in attesa di capire (magari con un nuovo controllo da parte della Guardia Di Finanza ai distributori) come mai in così poco tempo si è tornati a sfiorare i due euro al litro per il servito (1,80 per il self) conviene attendere i nuovi dati settimanali dell'Osservatorio.

E.d.C.