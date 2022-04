OGGI POMERIGGIO I FUNERALI DEL CAPORAL MAGGIORE, MORTO A MONTE PISELLI

Si terranno oggi alle 15 nella chiesa del Sacro Cuore a Sant'Egidio i funerali dell'alpino Danilo Lesti trovato morto ieri mattina sul Monte Piselli.

Il corpo del giovane graduato della brigata alpina Julia in servizio al quinto reggimento di stanza a Vipiteno è stato recuperato dopo quasi due giorni di ricerche. Il caporal maggiore scelto era tornato in licenza per Pasqua e fino al 25 aprile in contrada Villa Marchesa, dove abitano i genitori Nando Lesti e Carla Carota e il fratello minore Mikael. Da li, era partito venerdì mattina per un'escursione in quota. A quanto racconta un amico voleva aprire una via ferrata per le arrampicate su Monte Piselli. Da quel momento in poi, per 48 ore, si sono perse le sue tracce. Sono stati i genitori, commercianti ambulanti, a lanciare l'allarme in serata, non riuscendo a mettersi in contatto con Danilo. Il suo telefono continuava a squillare a vuoto e così hanno chiamato i carabinieri. I primi soccorsi sono scattati alle 22. Ieri il ritrovamento del cadavere, oggi i funerali. Due comunità in lutto: quella di Civitella del Tronto e di Sant'Egidio alla Vibrata.