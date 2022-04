ADDIO A "NONNA NIKI", SI E' SPENTA LA MADRE DELL'EX SINDACO MAURIZIO BRUCCHI

Nel 2019 la perdita di papà Mario, dopo una lunga malattia. Ora la mamma Nicolina, per i suoi adorati nipoti "nonna Niki". E' immenso il dolore per la famiglia di Maurizio Brucchi, direttore sanitario della Asl di Teramo ed ex sindaco della città capoluogo per questa perdita. Nonna Niki, si è spenta anche a causa delle complicazioni del maledetto virus che da due anni ha cambiato la storia del Mondo. "Mamma, non era ancora giunto il momento di lasciarci. Dicevi sempre che avevamo ancora tante cose da fare insieme, che tu avevi l’esperienza per farmi fare le scelte giuste e seppure io credevo di poter fare da solo ora mi accorgo di quanto era importante la tua presenza. Sei stata una grande mamma ed una grande donna. Non ti sei mai risparmiata, sempre pronta nei momenti di bisogno, importanti e meno importanti, ed ora non ci sei più. Mi piace pensare che continuerai ad esserci, da lassù, con papà che ora potrai riabbracciare. Non smetterò mai di amarti, non smetteremo mai di amarti. Un grande abbraccio", ha scritto lo stesso direttore sul proprio profilo social.