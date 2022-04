FOTO/ MIGLIAIA DI GIOVANI OGGI AL SANTUARIO DI SAN GABRIELE PER GLI 80 GIORNI DAGLI ESAMI DI STATO, FORTE SPIEGAMENTO DI FORZE DELL'ORDINE SULLE STRADE

Migliaia di studenti (la stima parla di cinquemila giovani) delle ultime classi delle scuole superiori, provenienti da tutto l’Abruzzo e anche da fuori regione, hanno raggiunto il santuario di San Gabriele per festeggiare i “100 giorni agli esami di maturità”, manifestazione giunta alla sua 42° edizione. Dopo le edizioni 2020 e 2021 celebrate solo simbolicamente, a causa della pandemia finito lo stato di emergenza, migliaia di studenti sono tornati ad affollare il santuario per una giornata di preghiera e festa in compagnia del santo loro protettore. La giornata è unica nel panorama nazionale e consiste nella celebrazione di un ritiro spirituale con preghiera, confessioni, messa e momento di festa. Non è mancato ovviamente la scontata raccomandazione al santo protettore dei giovani e degli studenti perché dia una mano in vista degli esami. Diversi religiosi passionisti, tra cui molti confessori, sono stati a disposizione dei giovani per l’intera giornata. Alle 11 c’è stata la prevista messa del Vescovo: Lorenzo Leuzzi. Sul posto anche un massiccio spiegamento delle forze dell'ordine sulle strade, una sessantina i pullman arrivati sul posto ed un centinaio le auto.