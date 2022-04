CORDOGLIO PER LA MORTE DELLA MADRE DI BRUCCHI DAL SINDACO DELL'AQUILA BIONDI

“A nome della Municipalità aquilana e a titolo personale porgo le sentite condoglianze al direttore sanitario della Asl di Teramo ed ex sindaco della città, Maurizio Brucchi, per la scomparsa della madre Nicolina. A lui ed ai familiari tutti giungano sinceri sentimenti di cordoglio e vicinanza in un momento così doloroso”. Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.