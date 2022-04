INAUGURATO IL NUOVO PONTE SUL TORDINO

๐ˆ๐ง๐š๐ฎ๐ ๐ฎ๐ซ๐š๐ญ๐จ ๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ๐š ๐ฆ๐š๐ญ๐ญ๐ข๐ง๐š a Giulianova ๐ข๐ฅ ๐ฉ๐จ๐ง๐ญ๐ž ๐ฌ๐ฎ๐ฅ ๐Ÿ๐ข๐ฎ๐ฆ๐ž ๐“๐จ๐ซ๐๐ข๐ง๐จ, ๐ซ๐ข๐ง๐ง๐จ๐ฏ๐š๐ญ๐จ ๐ž ๐ฆ๐ž๐ฌ๐ฌ๐จ ๐ข๐ง ๐ฌ๐ข๐œ๐ฎ๐ซ๐ž๐ณ๐ณ๐š ๐๐จ๐ฉ๐จ ๐ฅ' ๐š๐ญ๐ญ๐ž๐ฌ๐จ ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ฏ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐๐ข ๐ฆ๐š๐ง๐ฎ๐ญ๐ž๐ง๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐จ๐ซ๐๐ข๐ง๐š๐ซ๐ข๐š. ๐ˆ๐ฅ ๐’๐ข๐ง๐๐š๐œ๐จ ๐‰๐ฐ๐š๐ง ๐‚๐จ๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ๐ข๐ง๐ข: "๐‹๐š ๐›๐ซ๐š๐ฏ๐ฎ๐ซ๐š ๐๐ข ๐ฎ๐ง' ๐€๐ฆ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ฌ๐ข ๐ฆ๐ข๐ฌ๐ฎ๐ซ๐š ๐ฌ๐ฎ๐ฅ๐ฅ๐ž ๐จ๐ฉ๐ž๐ซ๐ž ๐œ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ญ๐ฎ๐ข๐ฌ๐œ๐ž ๐š๐ข ๐œ๐ข๐ญ๐ญ๐š๐๐ข๐ง๐ข".

E' stata festeggiata questa mattina, con il canonico taglio del nastro, la riapertura al transito del ponte sul Tordino, tornato a disposizione di pedoni e ciclisti quattro giorni fa. Erano presenti all'inaugurazione del percorso, reso piรน bello e soprattutto sicuro, il sindaco di Giulianova Jwan Costantini, il Vice Sindaco Lidia Albani, gli omologhi rosetani Mario Nugnes ed Angelo Marcone, l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Giulianova Giampiero Di Candido.

"La bravura di una classe amministrativa - ha detto il Sindaco Costantini - non si misura dalle parole che dice ma dalle cose che fa, in particolare dalle opere infrastrutturali che restituisce ai cittadini. Per quanto ostacolati nei tempi dalla pandemia, abbiamo completato in scioltezza questa importante opera di ristrutturazione e restyling. Ringrazio, come sempre, chi si รจ speso in prima persona, in termini di tempo e di ingegno, per centrare l'obiettivo. Siamo grati dunque agli uffici tecnici comunali e provinciali, e all' assessore Giampiero Di Candido che, anche stavolta, ha dimostrato di essere un amministratore valido, tempestivo e competente. Auguriamo oggi un buon lavoro agli amici di Roseto perchรฉ presto il ponte sia, nella sua interezza, tanto bello e sicuro da costituire un autentico invito alla mobilitร sostenibile, anche quando le distanze non riguardano la cinta urbana ma sono quelle, piรน ambiziose, dei segmenti tra comuni limitrofi.".

" Sono decine i conflitti in corso - ha commentato il Sindaco Nugnes - A migliaia di ponti abbattuti facciamo corrispondere uno, questo, che torna a nuova vita. L'emozione di oggi, dunque, non รจ di poco conto. Rinnoviamo allora il nostro plauso ai "fratelli" di Giulianova, augurando nello stesso tempo a noi stessi di poter essere altrettanto abili nel raggiungere quanto prima il medesimo obiettivo".