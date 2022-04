SANT'EGIDIO/ PICCHETTO DEGLI ALPINI PER L'ADDIO A DANILO LESTI

Chiesa del Sacro Cuore gremita, a Sant’Egidio, per i funerali del caporalmaggiore Danilo Lesti, 34enne alpino della Brigata julia, morto durante una escursione nel comprensorio di Monte Piselli, sul versante ovest della Montagna dei Fiori.



Il feretro portato a spalla dai suoi commilitoni, il picchetto degli alpini, il dolore di papà Nando, di mamma Carla, del fratello minore Mikael, sono stati accompagnati dalla commozione della gente che è riuscita ad entrare in chiesa. Un dolore palpabile, un addio struggente a un giovane che amava a tal punto la montagna di aver scelto anche di fare il soldato di montagna e che su queste sue vette, aveva deciso di realizzare una nuova ferrata che favorisse le ascensioni di chi, come lui, aveva dentro il suo cuore questo amore profondo.