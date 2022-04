CENTO GIORNI DAGLI ESAMI DI STATO, SCATTANO LE DENUNCE PER GIOVANI IN STATO DI EBBREZZA E SOTTO GLI EFFETTI DELLA DROGA AL CASELLO DI COLLEDARA

Per la questura sono stati tremila gli studenti giunti al Santuario di San Gabriele. Per i frati e il comune di Isola, invece, sono stati cinquemila. Il rafforzato servizio di ordine pubblico predisposto dalla Questura anche questa volta, dovuto ad alcune criticità ormai passate, si è strutturato in un vero e proprio "filtraggio" dei giovani visitatori assicurato con unità della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale. Hanno altresì concorso unità cinofile della Polizia di Stato, autopattuglie della Sezione di Polizia Stradale, del Reparto Prevenzione Crimine “Abruzzo” di Pescara, nonché del Reparto Volo della Polizia di Stato, per i controlli lungo le strade che conducono ad Isola del G.S. ed alle uscite A/24 di Colledara e di Basciano.

I controlli sono stati avviati sin dalle località di partenza dei pullman della provincia ( per Teramo già alla stazione di autolinee di Piazzale San Francesco), consentendo così di evitare l'introduzione di vino e superalcolici nell'ampia area riservata alla manifestazione.

Serrati anche i controlli delle Polizie Locali di Isola del Gran Sasso e Colledara per il rispetto del divieto di vendita e trasporto di sostanze alcoliche da parte di esercizi pubblici e ambulanti presenti in Isola del Gran Sasso.

Dopo aver assistito alle Sante Messe gli studenti hanno partecipato alle tradizionali benedizioni delle penne al termine delle stesse.

L'organizzazione è stata supportata, come di consueto, dal puntuale servizio sanitario assicurato dal servizio di emergenza "118" della ASL con la collaborazione di unità della Croce Rossa Italiana, che ha allestito il posto medico avanzato, e della Croce Bianca.

Numerose le associazioni di volontariato che hanno fornito un utile contributo.

Durante i controlli, sono state elevate sanzioni per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Presso il casello autostradale A/24 di Colledara, sono stati rinvenuti, altresì, quantitativi di vino e superalcolici.