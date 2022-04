FASCE, COLORI…E TRICOLORI, E NUGNES DIVENTA “UNGHERESE”

Gaffe istituzionale del Sindaco di Roseto, Mario Nugnes, all’inaugurazione del nuovo Ponte sul Tordino. Nel momento del taglio del nastro, ovvero quello della massima ufficialità, in un fiorire di fasce e simboli, il primo cittadino di Roseto ha clamorosamente sbagliato ad indossare la sua. C’era infatti il sindaco di Giulianova, Jwan Costantini, con la fascia blu in rappresentanza del presidente della Provincia, e l’assessora Lidia Albani, in rappresentanza del Comune di Giulianova, con la fascia tricolore, e poi c’era …un rappresentante del Governo ungherese… Mario Nugnes, con fascia tricolore invertita.

Attenzione, non è questione di “colori” o un vezzo cromatico, ma una precisa disposizione di legge.

Nell’attuale Ordinamento degli Enti Locali, contenuto nel Dlgs n. 267/00 Tuel, all’art. 50, comma 12, infatti è disciplinato l’uso della fascia tricolore: “Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo Stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla”.

La fascia tricolore è composta dei colori nazionali: verde, bianco e rosso; così come all’art. 12 della Costituzione, indica le caratteristiche della bandiera italiana. “Va indossata a tracolla sulla spalla destra, con il colore verde rivolto verso l’alto, vicino al collo e di conseguenza il rosso rivolto verso il basso; deve essere sempre curata, pulita e in ordine. Occorre, altresì, osservare un comportamento e un abbigliamento consono, quando viene indossato tale segno distintivo, che richiama il principio dell’unità ed indivisibilità della Repubblica”.