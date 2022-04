PER IL 13ESIMO ANNIVERSARIO DEL TERREMOTO DELL'AQUILA TORNA LA FIACCOLATA DEL DOLORE



A 13 anni dal terremoto dell'Aquila, le fiaccole tornano ora ad illuminare la città e a ricordare le 309 vittime. Torna dopo lo stop di due anni per il Covid. Il corteo sarà curato dai familiari delle Vittime, in accordo con l'amministrazione comunale. La novità principale della fiaccolata è che avrà la tappa finale nel Parco della Memoria, inaugurato da poco dal premier Mario Draghi. Ci sono voluti tredici anni affinché L'Aquila avesse un suo luogo della memoria. Il punto di ritrovo, come ogni anno, è fissato dinanzi al tribunale con partenza della fiaccolata. Alle 23 si raggiungerà il Parco della Memoria a Piazzale Paoli, dopo la sosta dinanzi all'area dove sorgeva la Casa dello Studente. Qui sarà acceso un braciere dai ciclisti della nazionale Ucraina ospitati in città nel progetto case di Roio.

Dinanzi alla luce del fuoco e a quella delle fiaccole, al Parco della Memoria diversamente da quanto si faceva in passato, verranno letti i nomi delle 309 Vittime. La fiaccolata a mezzanotte raggiungerà piazza Duomo dove nella chiesa delle Anime Sante il cardinale Giuseppe Petrocchi celebrerà la santa messa. Alle 3.32 il silenzio della notte sarà squarciato per la tredicesima volta dai 309 rintocchi delle campane.